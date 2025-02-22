  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик провел фотосессию с чемпионскими поясами на берегу океана
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик провел фотосессию с чемпионскими поясами на берегу океана

Бокс

Ему очень к лицу

Усик провел фотосессию с чемпионскими поясами на берегу океана

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен вместе со своими титулами позировал на побережье океана.

Напомним, что свой последний поединок Усик провел 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Наш спортсмен в 12-раундах единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО), который после боя объявил о завершении профессиональной карьеры.

По теме
yellow-arrow
Баколе впервые рассказал, почему согласился на бой против Паркера
yellow-arrow
Александр Усик назвал имя желаемого соперника
yellow-arrow
Усик в футболке Аль-Насра посетил матч Роналду. Полесье сильно удивилось. ФОТО
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости