Усик провел фотосессию с чемпионскими поясами на берегу океана

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен вместе со своими титулами позировал на побережье океана.

Напомним, что свой последний поединок Усик провел 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Наш спортсмен в 12-раундах единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО), который после боя объявил о завершении профессиональной карьеры.