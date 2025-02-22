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Усик провел фотосессию с чемпионскими поясами на берегу океана
Ему очень к лицу
Фото: Getty Images
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен вместе со своими титулами позировал на побережье океана.
Напомним, что свой последний поединок Усик провел 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. Наш спортсмен в 12-раундах единогласным решением судей победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО), который после боя объявил о завершении профессиональной карьеры.
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