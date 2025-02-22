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Баколе впервые рассказал, почему согласился на бой против Паркера

Бокс

Времени мало

Баколе впервые рассказал, почему согласился на бой против Паркера

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Конголезский супертяж Мартин Баколе впервые рассказал, как согласился заменить Даниэля Дюбуа в поединке 22 февраля против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера.

"Нам позвонили по телефону вчера. Я жду мой самолет. Я готов отправиться в Саудовскую Аравию на завтрашний бой. Мы готовы сражаться.

Для меня многое означает, что меня выбрали как замену Даниэля Дюбуа в большом карде, на большой платформе. Я очень благодарен за это. Я не могу дождаться. Это невероятно. Кажется, это сон, но я не сплю.

Я думаю, что завтра шокирую мир. Я боксер. Так что боксер, как солдат: если тебя в любое время просят пойти на войну, всегда будь готов. Поэтому я готов сразиться" – сказал Баколе.

Напомним, что 20 февраля стало известно, что Дюбуа не выйдет на сражение против Паркера. Вероятной причиной этого называли вирусную инфекцию у британца.

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