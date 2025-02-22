Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Баколе впервые рассказал, почему согласился на бой против Паркера
Времени мало
Фото: Getty Images
Конголезский супертяж Мартин Баколе впервые рассказал, как согласился заменить Даниэля Дюбуа в поединке 22 февраля против представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера.
"Нам позвонили по телефону вчера. Я жду мой самолет. Я готов отправиться в Саудовскую Аравию на завтрашний бой. Мы готовы сражаться.
Для меня многое означает, что меня выбрали как замену Даниэля Дюбуа в большом карде, на большой платформе. Я очень благодарен за это. Я не могу дождаться. Это невероятно. Кажется, это сон, но я не сплю.
Я думаю, что завтра шокирую мир. Я боксер. Так что боксер, как солдат: если тебя в любое время просят пойти на войну, всегда будь готов. Поэтому я готов сразиться" – сказал Баколе.
Напомним, что 20 февраля стало известно, что Дюбуа не выйдет на сражение против Паркера. Вероятной причиной этого называли вирусную инфекцию у британца.
Популярное сейчас
- Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
- "Это какой-то позор", - Палкин обвинил ФИФА в отсутствии поддержки Украины
- Доверие украинцев к Зеленскому выросло, но еще больше доверяют Залужному, - опрос
- Срочно ищут замену. Дюбуа может не выйти на бой против Паркера
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Салах - о Холанде: Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче