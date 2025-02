Усик прибыл на вечер бокса в Эр-Рияде. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В рамках вечера нас ожидают два важных поединка в королевском дивизионе – Чжан Чжилей и Агит Кабаел определят обладателя вакантного титула временного чемпиона по версии WBC, а пара Джозеф Паркер-Мартин Баколе сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Oleksandr Usyk has arrived early for this one ????????#TheLastCrescendo | #RiyadhSeason | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/TM4PiTW2Zr