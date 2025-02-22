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Усик прибыл на вечер бокса в Эр-Рияде. Видео
Король на месте
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прибыл на главную арену боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В рамках вечера нас ожидают два важных поединка в королевском дивизионе – Чжан Чжилей и Агит Кабаел определят обладателя вакантного титула временного чемпиона по версии WBC, а пара Джозеф Паркер-Мартин Баколе сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO.
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Напомним, ранее Баколе
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