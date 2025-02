Кабаел нокаутировал Чжилея, а Усик вручил ему пояс временного чемпиона. Видео

Представитель Германии Агит Кабаел (26-0; 18 КО) победил китайца Чжана Чжилея (27-3-1; 22 КО) во время вечера бокса в Саудовской Аравии.

Бойцы провели действительно зрелищный поединок. В пятом раунде Чжилей отправил своего соперника в нокдаун, однако Агит сумел подняться и продолжить бой. Однако уже в следующей трехминутке немец мощным ударом по корпусу отправил китайца на канвас, а тот уже не смог вовремя подняться.

