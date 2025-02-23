Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео

Представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) победил в главном андеркарте вечера бокса в Эр-Рияде. В битве супертяжей он одолел конголезца Мартина Баколе (21-2; 16 КО).

Все быстро закончилось во втором раунде, когда после точного попадания в голову со стороны Паркера его соперника качнуло и тот оказался на конвасе. Рефери без раздумий остановил поединок.

Напомним, что Баколе согласился заменить чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), после того как последний подхватил вирусную инфекцию. Теперь Джозеф – временный чемпион мира по версии WBO и официальный претендент на титул, которым владеет Александр Усик (23-0; 14 КО).