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Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео
Неплохой соперник для Усика
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Представитель Новой Зеландии Джозеф Паркер (36-3; 24 КО) победил в главном андеркарте вечера бокса в Эр-Рияде. В битве супертяжей он одолел конголезца Мартина Баколе (21-2; 16 КО).
Все быстро закончилось во втором раунде, когда после точного попадания в голову со стороны Паркера его соперника качнуло и тот оказался на конвасе. Рефери без раздумий остановил поединок.
Напомним, что Баколе согласился заменить чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО), после того как последний подхватил вирусную инфекцию. Теперь Джозеф – временный чемпион мира по версии WBO и официальный претендент на титул, которым владеет Александр Усик (23-0; 14 КО).
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