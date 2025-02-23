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Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео

Бокс

Свинособаки – не люди

Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) посетил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Наш спортсмен просмотрел несколько поединков андерткарта, однако на главное событие (поединок представителей страны 404 Бетербиев-Бивол 2) решил не смотреть.

Украинец покинул зрительный зал после завершения поединка Паркер-Баколе, в котором новозеландец ярким нокаутом победил своего соперника.

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