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Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
Свинособаки – не люди
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) посетил вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Наш спортсмен просмотрел несколько поединков андерткарта, однако на главное событие (поединок представителей страны 404 Бетербиев-Бивол 2) решил не смотреть.
Украинец покинул зрительный зал после завершения поединка Паркер-Баколе, в котором новозеландец ярким нокаутом победил своего соперника.
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