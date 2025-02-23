Усик рассказал о своем приоритете на следующий поединок

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своих ближайших планах и целях. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Хочу следующий бой с Даниэлем Дюбуа.

– За абсолюта?

– За абсолюта.

– Где именно?

– Лондон, Riyadh Season – неважно.

– Первым выбором будет "Уэмбли"?

– Да, да. Я готов, бро, – сказал украинец.