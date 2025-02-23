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Усик рассказал о своем приоритете на следующий поединок
Важные детали
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своих ближайших планах и целях. Его слова цитирует Boxing King Media:
– Хочу следующий бой с Даниэлем Дюбуа.
– За абсолюта?
– За абсолюта.
– Где именно?
– Лондон, Riyadh Season – неважно.
– Первым выбором будет "Уэмбли"?
– Да, да. Я готов, бро, – сказал украинец.
Напомним, что ранее Усик
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