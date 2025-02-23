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Усик рассказал о своем приоритете на следующий поединок

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Усик рассказал о своем приоритете на следующий поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал о своих ближайших планах и целях. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Хочу следующий бой с Даниэлем Дюбуа.

– За абсолюта?

– За абсолюта.

– Где именно?

– Лондон, Riyadh Season – неважно.

– Первым выбором будет "Уэмбли"?

– Да, да. Я готов, бро, – сказал украинец.

Напомним, что ранее Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян.

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