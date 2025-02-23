  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку. Фото

Бокс

Звездный дуэт

Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) встретился с футболистом Криштиану Роналду. Это произошло в Саудовской Аравии на стадионе коллектива, за который выступает звездный португалец.

Усик подписал для Криштиану футболку со своим именем и сделал коллективное фото. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик рассказал о своем приоритете на следующий поединок.

По теме
yellow-arrow
Усик рассказал о своем приоритете на следующий поединок
yellow-arrow
Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
yellow-arrow
Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости