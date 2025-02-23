Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) встретился с футболистом Криштиану Роналду. Это произошло в Саудовской Аравии на стадионе коллектива, за который выступает звездный португалец.

Усик подписал для Криштиану футболку со своим именем и сделал коллективное фото. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.