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Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку. Фото
Звездный дуэт
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) встретился с футболистом Криштиану Роналду. Это произошло в Саудовской Аравии на стадионе коллектива, за который выступает звездный португалец.
Усик подписал для Криштиану футболку со своим именем и сделал коллективное фото. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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