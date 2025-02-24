Усик: Спасибо всем, кто защищает и помогает

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прокомментировал третью годовщину с начала полномасштабной войны россии против Украины:

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной!

Спасибо всем, кто защищает и помогает. Всем, кто работает в Украине. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради наших людей и нашего государства" – написал украинец на своей странице в Instagram.