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Усик: Спасибо всем, кто защищает и помогает

Бокс
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Настоящий украинец

Усик: Спасибо всем, кто защищает и помогает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) прокомментировал третью годовщину с начала полномасштабной войны россии против Украины:

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной!

Спасибо всем, кто защищает и помогает. Всем, кто работает в Украине. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради наших людей и нашего государства" – написал украинец на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку.

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