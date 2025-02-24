Паркер поблагодарил Баколе и рассказал о силе его удара

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер поблагодарил конголезца Мартина Бакола за скорое согласие на поединок и рассказал о силе удара своего соперника.

"Мартин принял бой на коротком сообщении, поэтому он не был так готов, как я. Но он сделал все, что мог. У меня удалось донести удар справа и закончить поединок. Я очень рад. Я спарринговал с ним перед этим, потому знал, что он будет опасен. Его удары наносили вред, поэтому я рад, что он по мне больше не попадал" – сказал Паркер.