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Паркер поблагодарил Баколе и рассказал о силе его удара

Бокс

Действительно мощный живчик

Паркер поблагодарил Баколе и рассказал о силе его удара

Boxing Scene

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер поблагодарил конголезца Мартина Бакола за скорое согласие на поединок и рассказал о силе удара своего соперника.

"Мартин принял бой на коротком сообщении, поэтому он не был так готов, как я. Но он сделал все, что мог. У меня удалось донести удар справа и закончить поединок. Я очень рад. Я спарринговал с ним перед этим, потому знал, что он будет опасен. Его удары наносили вред, поэтому я рад, что он по мне больше не попадал" – сказал Паркер.

Напомним, ранее Усик встретился с Роналду и подписал ему футболку.

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