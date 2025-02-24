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Паркер поблагодарил Баколе и рассказал о силе его удара
Действительно мощный живчик
Boxing Scene
Новозеландский супертяж Джозеф Паркер поблагодарил конголезца Мартина Бакола за скорое согласие на поединок и рассказал о силе удара своего соперника.
"Мартин принял бой на коротком сообщении, поэтому он не был так готов, как я. Но он сделал все, что мог. У меня удалось донести удар справа и закончить поединок. Я очень рад. Я спарринговал с ним перед этим, потому знал, что он будет опасен. Его удары наносили вред, поэтому я рад, что он по мне больше не попадал" – сказал Паркер.
Напомним, ранее Усик
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