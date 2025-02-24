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Турки Аль аш-Шейх надеется на возвращение Фьюри в бокс

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Турки Аль аш-Шейх надеется на возвращение Фьюри в бокс

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что надеется на возвращение в бокс бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри.

"Я хочу, чтобы Джошуа встретился с Тайсоном. У меня был разговор с Фьюри, но не о боксе. Спросил его о здоровье и о его семье. Вероятно, Тайсон вернётся. Надеюсь на это", — приводит слова Аль аш-Шейха журнал The Ring.

Фьюри последний бой провёл 22 декабря 2024 года. Его соперником был бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей. Вскоре Тайсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

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