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Паркер: Если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов

Бокс
Обновлено

Новозеландец подшутил над украинским чемпионом

Паркер: Если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе — непобеждённым украинцем Александром Усиком.

"Как я могу упустить шанс побороться за титул чемпиона мира в следующий раз?.. Если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов. Хочу вернуть себе титул чемпиона мира", — приводит слова Паркера журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Паркер победил нокаутом представителя Демократической Республики Конго Мартина Баколе во втором раунде.

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Источник:
ringmagazine
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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