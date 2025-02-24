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Паркер: Если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов
Новозеландец подшутил над украинским чемпионом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер заявил, что готов провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе — непобеждённым украинцем Александром Усиком.
"Как я могу упустить шанс побороться за титул чемпиона мира в следующий раз?.. Если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов. Хочу вернуть себе титул чемпиона мира", — приводит слова Паркера журнал The Ring.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Паркер победил нокаутом представителя Демократической Республики Конго Мартина Баколе во втором раунде.
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