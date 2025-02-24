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Дзюнто Накатани нокаутировал Куэльяра и защитил титул WBC

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Уверенная победа

Дзюнто Накатани нокаутировал Куэльяра и защитил титул WBC

Фото: ringside24

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24 февраля 2025 года в Токио японский боксер Дзюнто Накатани (30-0, 23 KO) успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг).

В главном поединке вечера он встретился с мексиканским претендентом Давидом Куэльяром (28-1, 18 KO) и одержал победу нокаутом в третьем раунде.

Накатани сначала отправил Куэльяра в нокдаун, а после того, как мексиканец поднялся, японец нанес еще один мощный удар, который окончательно уложил соперника на канвас.

Для Накатани это стала третья успешная защита титула WBC, который он завоевал в феврале 2024 года в бою против Алехандро Сантьяго.

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