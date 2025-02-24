Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дзюнто Накатани нокаутировал Куэльяра и защитил титул WBC
Уверенная победа
Фото: ringside24
24 февраля 2025 года в Токио японский боксер Дзюнто Накатани (30-0, 23 KO) успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг).
В главном поединке вечера он встретился с мексиканским претендентом Давидом Куэльяром (28-1, 18 KO) и одержал победу нокаутом в третьем раунде.
Накатани сначала отправил Куэльяра в нокдаун, а после того, как мексиканец поднялся, японец нанес еще один мощный удар, который окончательно уложил соперника на канвас.
Для Накатани это стала третья успешная защита титула WBC, который он завоевал в феврале 2024 года в бою против Алехандро Сантьяго.
Популярное сейчас
- Свитолина рассказала, кем видит себя после завершения профессиональной карьеры
- Украина получит от Евросоюза новую финансовую помощь. О какой сумме идет речь?
- "Третьего шанса уже не будет". Суркис высказался о скандальном форварде Динамо
- Новый соперник для Паркера. Мартин Баколе выйдет на ринг вместо Дюбуа
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Нелегитимный гол". Судейский эксперт проанализировал арбитраж матча Александрия – Заря