  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Федерация бокса Украины объявила о выходе из IBA
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация бокса Украины объявила о выходе из IBA

Бокс

Давно пора

Федерация бокса Украины объявила о выходе из IBA

IBA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24 февраля 2025 года Федерация бокса Украины объявила о выходе из Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, и присоединится к организации World Boxing. Об этом сообщили на официальном сайте ФБУ.

Решение стало ответом на многочисленные скандалы вокруг IBA, включая ее непрозрачную деятельность и отказ исключать спортсменов из России и Беларуси после начала войны в Украине.

Напомним, что World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива и предлагает новый путь для развития бокса.

По теме
yellow-arrow
Это незаконно. Чисора раскритиковал бой Паркера и Баколе
yellow-arrow
Дзюнто Накатани нокаутировал Куэльяра и защитил титул WBC
yellow-arrow
Паркер: Если Усику нужен партнёр для танцев, то я готов
ФБУ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости