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Федерация бокса Украины объявила о выходе из IBA
Давно пора
IBA
24 февраля 2025 года Федерация бокса Украины объявила о выходе из Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, и присоединится к организации World Boxing. Об этом сообщили на официальном сайте ФБУ.
Решение стало ответом на многочисленные скандалы вокруг IBA, включая ее непрозрачную деятельность и отказ исключать спортсменов из России и Беларуси после начала войны в Украине.
Напомним, что World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива и предлагает новый путь для развития бокса.
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