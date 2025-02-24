Федерация бокса Украины объявила о выходе из IBA

24 февраля 2025 года Федерация бокса Украины объявила о выходе из Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, и присоединится к организации World Boxing. Об этом сообщили на официальном сайте ФБУ.

Решение стало ответом на многочисленные скандалы вокруг IBA, включая ее непрозрачную деятельность и отказ исключать спортсменов из России и Беларуси после начала войны в Украине.

Напомним, что World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива и предлагает новый путь для развития бокса.