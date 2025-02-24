Это незаконно. Чисора раскритиковал бой Паркера и Баколе

24 февраля 2025 года британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора резко раскритиковал поединок между Джозефом Паркером и Мартином Баколе, который состоялся 22 февраля в рамках шоу Riyadh Season в Саудовской Аравии.

Напомним, что Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) одержал молниеносную победу, нокаутировав Мартина Баколе (21-2, 17 KO) во втором раунде мощным ударом в висок.

Этот бой стал неожиданным, ведь Баколе заменил чемпиона IBF Даниэля Дюбуа, который заболел за два дня до поединка. Мартин прибыл в Эр-Рияд только в 2 часа утра в день боя, не имея полноценной подготовки, тогда как Паркер тренировался в оптимальных условиях в течение трех месяцев.

"Не понимаю, почему все так восхищаются. Он провел в самолете 24 часа. Джозеф же здесь уже три месяца, тренируется в лучшем лагере, а вы ждете, что Баколе приедет, пройдет взвешивание, медосмотр, не поспит, потом приедет на арену, разомнется и будет драться с тем, кто тренируется полгода.

Это незаконно. Вы осознаете, насколько это незаконно? Да, он получает кучу денег, но это несправедливо. И мы говорим, что хотим защищать людей в боксе. Давайте будем честными. Вчера мы обсуждали это, восхищались, но на самом деле это несправедливо", — сказал Чисора.