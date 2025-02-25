Промоутер Джошуа рассказал о ближайших планах своего подопечного

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал о ближайших планах своего подопечного. Слова специалиста цитирует boxingnews.com:

"План Джошуа не изменился. Прежде чем уйти на пенсию, он хочет снова стать чемпионом мира. Поэтому он будет преследовать того, у кого есть пояс.

Слушайте Джошуа никогда не отказывается от вызовов. Он не такой. Я не знаю, каким будет следующий шаг "Эй-Джея". Мы его еще не обсуждали" – сказал Хирн.