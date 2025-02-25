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Чисора рассказал о секрете победы над Чжилеем

Бокс
Обновлено

Все так просто

Чисора рассказал о секрете победы над Чжилеем

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора прокомментировал поражение китайца Чжана Чжилея (27-3-1; 22 КО) в поединке против немца Агита Кабаела (26-0; 18 КО). Его слова цитирует iFL.TV:

"Я говорил, что Чжан досрочно проиграет, потому что видел его поединок с Паркером. Нужно только быстро начать бой, чтобы Чжилей устал. Именно это вышло.

Кабаел – непростой парень, который не выглядит круто, но он очень ловок. Он молодец" – сказал Чисора.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал о ближайших планах своего подопечного.

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