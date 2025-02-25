Чисора рассказал о секрете победы над Чжилеем

Британский супертяж Дерек Чисора прокомментировал поражение китайца Чжана Чжилея (27-3-1; 22 КО) в поединке против немца Агита Кабаела (26-0; 18 КО). Его слова цитирует iFL.TV:

"Я говорил, что Чжан досрочно проиграет, потому что видел его поединок с Паркером. Нужно только быстро начать бой, чтобы Чжилей устал. Именно это вышло.

Кабаел – непростой парень, который не выглядит круто, но он очень ловок. Он молодец" – сказал Чисора.