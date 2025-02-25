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Шакур назвал бойца, который может победить Усика
Ну так себе
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал, кто по его мнению может победить украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:
"Дюбуа против Усика? Мне нравится Дюбуа, я его фан, но я не знаю, побьет ли кто-то вообще Усика. Но я скажу вам: если кто-то и побьет его, то лучшие шансы будут у Джозефа Паркера. Многие скажут, что я сумасшедший, но я просто говорю так из-за передвижения в ринге и боксерских навыков Паркера. Есть лучшие шансы. Многие бойцы медленнее и больше Усика, и Усик знает, как побеждать таких бойцов" – сказал Шакур.
Напомним, что ранее Чисора
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