Шакур назвал бойца, который может победить Усика

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал, кто по его мнению может победить украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Дюбуа против Усика? Мне нравится Дюбуа, я его фан, но я не знаю, побьет ли кто-то вообще Усика. Но я скажу вам: если кто-то и побьет его, то лучшие шансы будут у Джозефа Паркера. Многие скажут, что я сумасшедший, но я просто говорю так из-за передвижения в ринге и боксерских навыков Паркера. Есть лучшие шансы. Многие бойцы медленнее и больше Усика, и Усик знает, как побеждать таких бойцов" – сказал Шакур.