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Шакур назвал бойца, который может победить Усика

Бокс
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Ну так себе

Шакур назвал бойца, который может победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон рассказал, кто по его мнению может победить украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Дюбуа против Усика? Мне нравится Дюбуа, я его фан, но я не знаю, побьет ли кто-то вообще Усика. Но я скажу вам: если кто-то и побьет его, то лучшие шансы будут у Джозефа Паркера. Многие скажут, что я сумасшедший, но я просто говорю так из-за передвижения в ринге и боксерских навыков Паркера. Есть лучшие шансы. Многие бойцы медленнее и больше Усика, и Усик знает, как побеждать таких бойцов" – сказал Шакур.

Напомним, что ранее Чисора рассказал о секрете победы над Чжилеем.

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