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Промоутер Дюбуа озвучил планы своего подопечного на ближайшее будущее
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее.
"Нужно посмотреть на следующий шаг Дюбуа. Я думаю, что это будет бой с Усиком за все четыре титула или, возможно, поединок с Эй Джеем. Нам необходимо разобраться с этим вопросом на следующей неделе. Наша команда рассмотрит варианты и примет решение. Все взгляды важны, но самая важная мысль Даниэля. Ему выходить в ринг и принимать окончательное решение" – сказал Уоррен.
Напомним, ранее Шакур
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