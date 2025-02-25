Промоутер Дюбуа озвучил планы своего подопечного на ближайшее будущее

Промоутер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного на ближайшее будущее.

"Нужно посмотреть на следующий шаг Дюбуа. Я думаю, что это будет бой с Усиком за все четыре титула или, возможно, поединок с Эй Джеем. Нам необходимо разобраться с этим вопросом на следующей неделе. Наша команда рассмотрит варианты и примет решение. Все взгляды важны, но самая важная мысль Даниэля. Ему выходить в ринг и принимать окончательное решение" – сказал Уоррен.