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Теренс Кроуфорд: Если я побью Сауля Альвареса, то займу место в пятёрке величайших боксёров в истории

Бокс

Боксер настроен на победу

Теренс Кроуфорд: Если я побью Сауля Альвареса, то займу место в пятёрке величайших боксёров в истории

ShowtimeBoxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд рассказал, как может его наследие победа над бывшим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

"Как победа над Канело повлияет на моё наследие? Если я побью его, то займу место в пятёрке величайших боксёров в истории. Это будет подъём на три весовых категории и бой с, возможно, одним из лучших мексиканцев в его пиковых кондициях. Победа в этом бою укрепит мой статус величайшего боксёра в истории", — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

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Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
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