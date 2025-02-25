Мне хотелось олимпийского золота. Майк Тайсон раскрыл главное разочарование своей карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Майк Тайсон ответил, о чем жалеет в своей карьере.

— Было ли поражение в Вашей карьере, о котором вы говорили: "Ах, я действительно хотел победить тогда"?

— Да. Мне хотелось завоевать олимпийское золото, но я проиграл в отборочных боях и не поехал на Олимпиаду. Для меня это самое главное разочарование, — приводит слова Тайсона портал World Boxin News.

В рамках отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые состоялись в 1984 году, Тайсон одержал три победы и вышел в финал, где встретился с Генри Тиллманом. Они провели два боя. В каждом поединке победу одержал Генри близким решением судей.

В результате именно Тиллман был отобран на Олимпиаду, где завоевал золотую медаль в дивизионе до 91 кг.