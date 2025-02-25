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Фрэнк Уоррен назвал следующих соперников для Дюбуа

Бокс

Окончательное решение будет за Даниэлем

Фрэнк Уоррен назвал следующих соперников для Дюбуа

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал возможных соперников для чемпиона IBF в супертяжелом весе Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

"Надо смотреть на следующий шаг, и я думаю, что это будет либо Усик в бою за все четыре пояса, либо, возможно, Эй Джей. Мы должны решить это в течение следующей недели или около того.

Мы обсудим варианты с командой и примем решение. Каждое мнение важно, но самое важное мнение — это мнение Даниэля, ведь именно он выходит в ринг и принимает окончательное решение", — цитирует Уоррена BBC

Напомним, 22 февраля Дэниел Дюбуа должен был защищать титул чемпиона мира против Джозефа Паркера, однако заболел и был снят с поединка.

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