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Энтони Джошуа прокоментировал бой Паркера и Баколе
Британец доволен поединком
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) высказался о бое Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) над Мартином Баколе (22-2, 21 КО).
"Я смотрю не только на бои, которые недавно провел Паркер. Путешествие Джозефа Паркера предстоит изучать. Как он поднялся на вершину игры, небольшая неудача - а в боксе вы знаете, насколько это губительно - и требуется настоящее мужество и дисциплина, чтобы вернуться и снова бороться за чемпионство.
Он оказался на высоте. Спасибо ему и его команде, потому что он сделал отличную работу", — цитирует Джошуа SecondsOut.
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