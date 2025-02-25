Энтони Джошуа прокоментировал бой Паркера и Баколе

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) высказался о бое Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) над Мартином Баколе (22-2, 21 КО).

"Я смотрю не только на бои, которые недавно провел Паркер. Путешествие Джозефа Паркера предстоит изучать. Как он поднялся на вершину игры, небольшая неудача - а в боксе вы знаете, насколько это губительно - и требуется настоящее мужество и дисциплина, чтобы вернуться и снова бороться за чемпионство.

Он оказался на высоте. Спасибо ему и его команде, потому что он сделал отличную работу", — цитирует Джошуа SecondsOut.