Не Усик. Флойд Мейвезер назал лучшего боксера P4P

47-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер назвал лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории на данный момент.

"Я считаю, что Теренс Кроуфорд — лучший боксёр в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент. Он находится на пике своей карьеры, и это очень вдохновляет. У него прекрасная семья. Мы все имеем право на собственное мнение", — приводит слова Мейвезера портал Give me Sport.

Напомним, Кроуфорд дебютировал в качестве профессионала в 2008 году. Имеет в своём рекорде 41 победу, из которых 31 была одержана нокаутом, и ни одного поражения.