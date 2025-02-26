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Гвоздик назвал соперников, против которых хочет выйти на ринг

Бокс

Вопрос – зачем

Гвоздик назвал соперников, против которых хочет выйти на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик назвал соперников, против которых хочет выйти на ринг в ближайшем будущем.

"Мне хочется сразиться с лучшими. Это Бивол, Бетербиев. Они, вероятно, недоступны, поскольку ориентированы на третье сражение. Бенавидес, Моррелл – самые большие имена. Теперь Каллум Смит стал чемпионом мира. Это бой мечты, я бы хотел его устроить.

Я готов либо провести перед этим несколько боев разминки, либо сразу выйти на Каллума Смита. Это просто идеально. Так что я открыт к любым вызовам" – сказал Гвоздик.

Напомним, ранее промоутер Дюбуа озвучил планы своего подопечного на ближайшее будущее.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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