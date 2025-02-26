Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик назвал соперников, против которых хочет выйти на ринг в ближайшем будущем.

"Мне хочется сразиться с лучшими. Это Бивол, Бетербиев. Они, вероятно, недоступны, поскольку ориентированы на третье сражение. Бенавидес, Моррелл – самые большие имена. Теперь Каллум Смит стал чемпионом мира. Это бой мечты, я бы хотел его устроить.

Я готов либо провести перед этим несколько боев разминки, либо сразу выйти на Каллума Смита. Это просто идеально. Так что я открыт к любым вызовам" – сказал Гвоздик.