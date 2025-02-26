  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн все еще надеется организовать поединок Фьюри-Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн все еще надеется организовать поединок Фьюри-Джошуа

Бокс
Обновлено

Шансов мало

Хирн все еще надеется организовать поединок Фьюри-Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что хотел бы организовать поединок между Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует SkySports:

"После вечера бокса Джошуа был очень взволнован возвращением. Я думаю, что правильным решением было бы провести матч-реванш с Даниэлем Дюбуа, я думаю, что это то, что он хотел бы сделать, чтобы иметь еще один шанс на титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Мы хотим сразиться с Тайсоном Фьюри, но знаем, что он сейчас на пенсии. Надеюсь, Фьюри смотрел этот вечер бокса, и волосы на его руках немного встали дыбом. Мы могли бы сделать что-то действительно особенное.

Все уважение ему, если он не вернется, то удачи, но если бы он смог, было бы много счастливых людей" – сказал Хирн.

По теме
yellow-arrow
Гвоздик назвал соперников, против которых хочет выйти на ринг
yellow-arrow
Не Усик. Флойд Мейвезер назал лучшего боксера P4P
yellow-arrow
Энтони Джошуа прокоментировал бой Паркера и Баколе
Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости