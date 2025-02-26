Хирн все еще надеется организовать поединок Фьюри-Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что хотел бы организовать поединок между Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1; 24 КО). Его слова цитирует SkySports:

"После вечера бокса Джошуа был очень взволнован возвращением. Я думаю, что правильным решением было бы провести матч-реванш с Даниэлем Дюбуа, я думаю, что это то, что он хотел бы сделать, чтобы иметь еще один шанс на титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Мы хотим сразиться с Тайсоном Фьюри, но знаем, что он сейчас на пенсии. Надеюсь, Фьюри смотрел этот вечер бокса, и волосы на его руках немного встали дыбом. Мы могли бы сделать что-то действительно особенное.

Все уважение ему, если он не вернется, то удачи, но если бы он смог, было бы много счастливых людей" – сказал Хирн.