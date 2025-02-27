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Не Дюбуа. Шакур Стивенсон назвал имя боксера способного победить Александра Усика

Бокс

Но увидим ли мы этот поединок

Не Дюбуа. Шакур Стивенсон назвал имя боксера способного победить Александра Усика

http://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) назвал имя боксера, который бы мог победить Александра Усика (23-0, 14 КО).

- Кажется, что состоится реванш между Усиком и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона.

- Я с этим не согласен. Я не знаю, кто это организует, но должен быть бой Дюбуа против Паркера, потому что именно этот поединок был запланирован. Джозеф Паркер вышел в ринг и сделал то, что должен был сделать. Он заслужил шанс драться с Дюбуа. А победитель должен встретиться с Усиком. Дюбуа уже дрался с Усиком. Почему он должен обойти Паркера в очереди только потому, что имел проблемы со здоровьем в том бою?

- Но если реванш все же состоится, ты думаешь, Дюбуа сможет изменить результат? Второй шанс, возможно, принесет удачу?

- Я тоже люблю Дюбуа, я его фанат. Но я не знаю, сможет ли кто-то вообще победить Усика. Я не знаю, преодолеет ли кто-то его, но скажу тебе вот что: если кто-то и сможет это сделать, то, возможно, это Джозеф Паркер.

Многие скажут, что я сумасшедший, но я просто говорю, что благодаря подвижности и боксерским навыкам Паркера он имеет лучшие шансы, чем другие, кто медленнее и крупнее Усика. Ведь Александр знает, как побеждать именно таких соперников, — заявил Стивенсон.

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