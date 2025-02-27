Усик сохранил лидерство в рейтинге Р4Р от The Ring

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) остался первым номером Р4Р по версии авторитетного журнала The Ring.

Напомним, что свой крайний поединок Усик провел в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей в реванше победил британца Тайсона Фьюри (34-2-1; 24 КО).

В целом, ТОП-3 рейтинга не изменилось: на второй позиции по-прежнему японец Наоя Иноуэ, а на третьем – американец Теренс Кроуфорд.

4 (+1). Дмитрий Бивол

5 (-1). Артур Бетербиев

6 (+1). Джесси Родригес

7 (-1). Сауль Альварес

8. Джервонта Дэвис

9. Дзунто Накатани

10. Девин Хэйни