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Паркер прокомментировал отказ Дюбуа от поединка

Бокс
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Действительно неожиданное решение

Паркер прокомментировал отказ Дюбуа от поединка

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Новозеландский супертяж Джозеф Паркер прокомментировал отказ чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа выйти на ринг 22 февраля в Эр-Рияде.

"Это кажется странным, потому что он присутствовал на открытой тренировке. От него не было официального заявления, подлинных доказательств. Ничего не было, даже после боя ничего не появилось.

Так что это выглядело несколько странно, когда Усик начал вызывать Дюбуа и говорить, что хочет сразиться с ним в следующем поединке. Я не говорю, что он не болен. Я говорю, что не уверен в том, что произошло" – сказал Паркер.

Напомним, что Усик сохранил лидерство в рейтинге Р4Р от The Ring.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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