Отец Дюбуа рассказал, почему британец не вышел на последний поединок

Отец чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Стэнли Дюбуа рассказал, почему его сын не смог выйти на бой против Джозефа Паркера.

"Он идет на поправку, но его железы все еще опухшие. У него высокая температура и состояние усталости. Так что просто нужно пережить это.

Врачи решили не допускать его к бою, хотя в тот момент он чувствовал себя еще хорошо и хотел сразиться, но врачи сказали, что он продержится максимум три раунда и устанет. Даниэль был очень расстроен.

Путь домой был печальным. Мне было жаль команду. Это не очень хорошее чувство, когда все выходит из-под контроля" – сказал Стэнли.