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Отец Дюбуа рассказал, почему британец не вышел на последний поединок

Бокс
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Странная болезнь

Отец Дюбуа рассказал, почему британец не вышел на последний поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Отец чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Стэнли Дюбуа рассказал, почему его сын не смог выйти на бой против Джозефа Паркера.

"Он идет на поправку, но его железы все еще опухшие. У него высокая температура и состояние усталости. Так что просто нужно пережить это.

Врачи решили не допускать его к бою, хотя в тот момент он чувствовал себя еще хорошо и хотел сразиться, но врачи сказали, что он продержится максимум три раунда и устанет. Даниэль был очень расстроен.

Путь домой был печальным. Мне было жаль команду. Это не очень хорошее чувство, когда все выходит из-под контроля" – сказал Стэнли.

Напомним, ранее Паркер прокомментировал отказ Дюбуа от поединка.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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