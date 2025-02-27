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Отец Дюбуа рассказал, почему британец не вышел на последний поединок
Странная болезнь
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Стэнли Дюбуа рассказал, почему его сын не смог выйти на бой против Джозефа Паркера.
"Он идет на поправку, но его железы все еще опухшие. У него высокая температура и состояние усталости. Так что просто нужно пережить это.
Врачи решили не допускать его к бою, хотя в тот момент он чувствовал себя еще хорошо и хотел сразиться, но врачи сказали, что он продержится максимум три раунда и устанет. Даниэль был очень расстроен.
Путь домой был печальным. Мне было жаль команду. Это не очень хорошее чувство, когда все выходит из-под контроля" – сказал Стэнли.
Напомним, ранее Паркер
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