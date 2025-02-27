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Мейвезер с ног до головы осыпал комплиментами Трампа
Два ядерных идиота
фото - boxingscene.com
Американский боксер Флойд Мэйвезер решил выразить свою политическую симпатию президенту США Дональду Трампу. Его слова цитирует Daily Mail:
"У нас был Трамп раньше, мы его не оценили. Я думаю, что Трамп — отличный президент, на самом деле он лучший президент в моих глазах, он лучший президент, которого мы когда-либо имели. Отличный бизнесмен, и именно это важно.
Трамп сделал отличную работу, и многие люди по всей Америке разочарованы. Но, независимо от того, кто попадает в Белый дом, мы всегда разочарованы. И я думаю, что Трамп – это человек для этой работы, он лучший президент в моих глазах" – сказал Флойд.
Напомним, ранее Паркер
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