Кроуфорд дал свой прогноз на поединок Усик-Дюбуа 2

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на бой между украинским супертяжем, обладателем титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2);

"Усик – мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Александр уже побеждал Дюбуа, поэтому я отдаю предпочтение ему" – цитирует слова Кроуфорда издание SecondOut.