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Кроуфорд дал свой прогноз на поединок Усик-Дюбуа 2

Бокс
Обновлено

Однозначно и безальтернативно

Кроуфорд дал свой прогноз на поединок Усик-Дюбуа 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на бой между украинским супертяжем, обладателем титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2);

"Усик – мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Александр уже побеждал Дюбуа, поэтому я отдаю предпочтение ему" – цитирует слова Кроуфорда издание SecondOut.

Напомним, ранее Паркер прокомментировал отказ Дюбуа от поединка.

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