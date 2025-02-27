Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроуфорд дал свой прогноз на поединок Усик-Дюбуа 2
Однозначно и безальтернативно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд дал свой прогноз на бой между украинским супертяжем, обладателем титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александром Усиком (23-0; 14 КО) и чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-2);
"Усик – мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Александр уже побеждал Дюбуа, поэтому я отдаю предпочтение ему" – цитирует слова Кроуфорда издание SecondOut.
Напомним, ранее Паркер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти ответил на вопрос, сыграет ли Лунин в ответном матче с Сосьедадом
- Чемпионское шествие Ливерпуля, новый контракт Бражко и вылет Юве. Главные новости за 26 февраля
- Сделали первый шаг на пути к финалу Кубка Испании. Реал Сосьедад – Реал Мадрид 0:1. Обзор матча
- "Приятно видеть тебя снова, чемпион". Роналду выложил совместное фото с Усиком
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Сроки восстановления Довбика затягиваются, – La Gazzetta dello Sport
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000