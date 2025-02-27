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Промоутер Дюбуа: Команда Усика хочет боя против Даниэля

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Промоутер Дюбуа: Команда Усика хочет боя против Даниэля

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного на будущее. Его слова цитирует BoxNation:

"Даниэль – чемпион мира по версии IBF. Это была добровольная защита титула. Теперь я встречусь с Даниэлем на следующей неделе. Когда мы встретимся, примем решение о том, в каком направлении двигаться дальше.

Люди Усика уже высказали свою позицию. Я встречался с ними, мы коротко пообщались с Красюком и Климасом – они хотят этого сражения. И почему бы нам не хотеть этого сражения? На кону все четыре пояса, весь ажиотаж после предыдущего поединка, все споры.

С тех пор Даниэль, никогда не уклонявшийся от боев, посмотрите, с кем он сражался, с какими соперниками выходил в ринг, всегда являясь андердогом. Он хочет этого боя. Именно для этого он и принял сражение против Паркера, чтобы получить шанс. Ведь Усик не планировал биться до конца лета – осени" – сказал Фрэнк.

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