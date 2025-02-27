Баколе уверяет, что мог продолжить поединок против Паркера

Конголезский супертяж Мартин Баколе рассказал, что, несмотря на заметные проблемы после нокаута в поединке против Джозефа Паркера, он мог продолжить тот бой.

"Когда Паркер приблизился, я готов был восстановиться. Моя цель была удержать его. Осталось всего 14 секунд, и я намеревался восстановиться и сразиться" – цитирует слова Баколе издания The Ring.

Напомним, что бой Паркер-Баколе состоялся 22 февраля в андеркарте реванша Бивол-Бетербиев. Во втором раунде конголезец пропустил удар в голову от своего соперника, а рефери решил остановить поединок.