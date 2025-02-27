Жена Усика показала поклонникам невероятные фото из Испании

Жена украинского супертяжа Александра Усика (23-0; 14 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Девушка показала снимки заката в Испании, где супруги давно имеют свое жилье. Соответствующие снимки Екатерина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Усик сохранил лидерство в рейтинге Р4Р от The Ring.