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Теренс Кроуфорд сделал прогноз на возможный бой Усика и Дюбуа
Но сумеют ли стороны договориться о проведении боя
STEVE MARCUS/GETTY IMAGES
Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
"Усик — мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Усик уже побеждал Дюбуа, и я отдаю предпочтение ему", — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинского чемпиона нокаутом в девятом раунде.
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