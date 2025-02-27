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Теренс Кроуфорд сделал прогноз на возможный бой Усика и Дюбуа

Бокс

Но сумеют ли стороны договориться о проведении боя

Теренс Кроуфорд сделал прогноз на возможный бой Усика и Дюбуа

STEVE MARCUS/GETTY IMAGES

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

"Усик — мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. Усик уже побеждал Дюбуа, и я отдаю предпочтение ему", — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинского чемпиона нокаутом в девятом раунде.

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