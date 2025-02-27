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На вершине прямо сейчас. Мейвезер назвал лучшего боксера P4P
Но с этим выбором можно поспорить
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший выбрал лучшего боксера современности.
"Теренс Кроуфорд — лучший боец в мире, независимо от весовой категории, в настоящее время. Он в прекрасном положении и это приятно видеть. Мы все имеем право на свое мнение", — цитирует Мейвезера talkSPORT.
Напомним, в последнем поединке Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) по очкам победил узбека Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и стал чемпионом мира в первом среднем весе.
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