На вершине прямо сейчас. Мейвезер назвал лучшего боксера P4P

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший выбрал лучшего боксера современности.

"Теренс Кроуфорд — лучший боец в мире, независимо от весовой категории, в настоящее время. Он в прекрасном положении и это приятно видеть. Мы все имеем право на свое мнение", — цитирует Мейвезера talkSPORT.