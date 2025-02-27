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Это будет совсем другой поединок. Джозеф Паркер назвал желаемого соперника
Бой с Усиком откладывается?
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался о возможном реванше с экс-чемпионом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
"Я думаю, что Джошуа принял бы бой со мной. Это будет совсем другой поединок, чем тот, что у нас был в 2018 году. Очевидно, мы оба изменились как бойцы. Мы стали более зрелыми, старше и мудрее... Того бойца, которым я был раньше, иногда я оглядываюсь назад и думаю, кто это был?" - сказал Паркер.
Напомним, что в первом поединке боксеров, который состоялся в 2018 году, Джозеф уступил Энтони Джошуа единогласным решением судей.
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