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Мартин Баколе: Я был готов продолжить бой с Паркером

Бокс

По его мнению судья рано остановил поединок

Мартин Баколе: Я был готов продолжить бой с Паркером

Фото: Getty Images

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Конголезский боксер-тяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 КО) считает, что мог бы продолжить бой с Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) во втором раунде, когда рефери остановил бой.

"Когда Паркер приблизился, я был готов продолжить бой. Моя цель была удержать его. Осталось всего 14 секунд, и я намеревался восстановиться и атаковать снова", — сказал Баколе.

Напомним, что Мартин Баколе вышел в ринг с Джозефом Паркером, заменив Дэниеля Дюбуа, который заболел накануне поединка.

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Источник:
24boxing.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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