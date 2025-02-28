Мартин Баколе: Я был готов продолжить бой с Паркером

Конголезский боксер-тяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 КО) считает, что мог бы продолжить бой с Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) во втором раунде, когда рефери остановил бой.

"Когда Паркер приблизился, я был готов продолжить бой. Моя цель была удержать его. Осталось всего 14 секунд, и я намеревался восстановиться и атаковать снова", — сказал Баколе.

Напомним, что Мартин Баколе вышел в ринг с Джозефом Паркером, заменив Дэниеля Дюбуа, который заболел накануне поединка.