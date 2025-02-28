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Джервонта в хамском стиле высказался о Беринчике
А ты сам чего стоишь
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский легковес, чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) раскритиковал украинца Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) за крайний поединок против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО).
"Этот ниг*р был задницей, ниг*р, с которым он сражался, был мусором. Top Rank хорошо умеет подбирать для вас соперников, у которых хороший рекорд, но они задницы. Тот парень, у которого был пояс, был… Он был хуже Камбососа" – сказал Дэвис.
Напомним, что ранее Кроуфорд
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