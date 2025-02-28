  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта в хамском стиле высказался о Беринчике
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта в хамском стиле высказался о Беринчике

Бокс
Обновлено

А ты сам чего стоишь

Джервонта в хамском стиле высказался о Беринчике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский легковес, чемпион мира по версии WBA Джервонта Дэвис (30-0; 28 КО) раскритиковал украинца Дениса Беринчика (19-1; 9 КО) за крайний поединок против Кейшона Дэвиса (13-0; 9 КО).

"Этот ниг*р был задницей, ниг*р, с которым он сражался, был мусором. Top Rank хорошо умеет подбирать для вас соперников, у которых хороший рекорд, но они задницы. Тот парень, у которого был пояс, был… Он был хуже Камбососа" – сказал Дэвис.

Напомним, что ранее Кроуфорд дал свой прогноз на поединок Усик-Дюбуа 2.

По теме
yellow-arrow
Мартин Баколе: Я был готов продолжить бой с Паркером
yellow-arrow
Это будет совсем другой поединок. Джозеф Паркер назвал желаемого соперника
yellow-arrow
На вершине прямо сейчас. Мейвезер назвал лучшего боксера P4P
Денис Беринчик Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости