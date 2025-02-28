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WBO обновили рейтинг, Беринчик опустился очень низко

Бокс
Обновлено

Еще несколько дней назад Денис был чемпионом

WBO обновили рейтинг, Беринчик опустился очень низко

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация обновила рейтинг самых лучших представителей легкого веса. Украинец Денис Беринчик (19-1; 9 КО), еще недавно владевший поясом WBO опустился на 5 позицию.

Чемпион - Кейшон Дэвис (США)

1. Реймонд Мураталла (США)

2. Сэм Ноукс (Великобритания)

3. Заур Абдуллаев (Армения)

4. Кристофер Муафо (Камерун)

5. Денис Беринчик (Украина)

6. Шериф Куэй (Гана)

7. Габриэль Флорес-младший (США)

8. Хосе Матиас Ромеро (Аргентина)

9. Энди Крус (Куба)

10. Абдулла Мейсон (США)

Напомним, что ранее Джервонта в хамском стиле высказался о Беринчике.

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Джервонта в хамском стиле высказался о Беринчике
Денис Беринчик
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