Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WBO обновили рейтинг, Беринчик опустился очень низко
Еще несколько дней назад Денис был чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная боксерская организация обновила рейтинг самых лучших представителей легкого веса. Украинец Денис Беринчик (19-1; 9 КО), еще недавно владевший поясом WBO опустился на 5 позицию.
Чемпион - Кейшон Дэвис (США)
1. Реймонд Мураталла (США)
2. Сэм Ноукс (Великобритания)
3. Заур Абдуллаев (Армения)
4. Кристофер Муафо (Камерун)
5. Денис Беринчик (Украина)
6. Шериф Куэй (Гана)
7. Габриэль Флорес-младший (США)
8. Хосе Матиас Ромеро (Аргентина)
9. Энди Крус (Куба)
10. Абдулла Мейсон (США)
Напомним, что ранее Джервонта в
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Это незаконно. Чисора раскритиковал бой Паркера и Баколе
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Работа Консейсау под угрозой. Милан попытается переманить наставника другого гранда