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Паркер: Если бы я мог организовать бой с кем-либо, то это был бы Усик

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Паркер: Если бы я мог организовать бой с кем-либо, то это был бы Усик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новозеландский супертяж Джозеф Паркер рассказал, что хотел бы выйти на ринг против чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО).

— Если бы это зависело от вас, с кем вы бились бы следующим?

— Если бы я мог организовать бой с кем-нибудь, то это был бы Усик. Потому что с Дюбуа у нас был запланирован поединок, и он отменил его без объяснений. Но любой из этих двух боев был бы удивительным.

— И насколько ты уверен, что твой следующий бой будет с ним? Я об Усике.

— Не слишком уверен. Я не слишком уверен, что это сражение будет дальше. Было бы супер, если бы это случилось, но, как вы знаете, в боксе есть много вещей, которые происходят за кулисами, о которых мы действительно не знаем, мы на самом деле не слышим о них. Но я не очень уверен, что это сражение произойдет дальше, – сказал Паркер.

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Источник:
You-Tube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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