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Чисора знает, кто станет следующим соперником Дюбуа

Бокс
Обновлено

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Чисора знает, кто станет следующим соперником Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что следующим соперником чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) станет украинский чемпион по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Его слова цитирует secondsout:

"Дюбуа сразится с Усиком. Сейчас произойдет это сражение. Все должны это понять. Матчмейкеры больше не пытаются устроить сражение Дюбуа с Паркером. Британский боксерский совет по контролю больше ничего об этом не говорит. Дюбуа – парень, выписывающий чеки" – сказал Дерек.

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