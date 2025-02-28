Чисора знает, кто станет следующим соперником Дюбуа

Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что следующим соперником чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) станет украинский чемпион по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Его слова цитирует secondsout:

"Дюбуа сразится с Усиком. Сейчас произойдет это сражение. Все должны это понять. Матчмейкеры больше не пытаются устроить сражение Дюбуа с Паркером. Британский боксерский совет по контролю больше ничего об этом не говорит. Дюбуа – парень, выписывающий чеки" – сказал Дерек.