Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора знает, кто станет следующим соперником Дюбуа
Вы все его прекрасно знаете
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Дерек Чисора рассказал, что следующим соперником чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) станет украинский чемпион по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО). Его слова цитирует secondsout:
"Дюбуа сразится с Усиком. Сейчас произойдет это сражение. Все должны это понять. Матчмейкеры больше не пытаются устроить сражение Дюбуа с Паркером. Британский боксерский совет по контролю больше ничего об этом не говорит. Дюбуа – парень, выписывающий чеки" – сказал Дерек.
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Довбик все еще на травме, хорошие новости для Трубина и поражение Милана. Главные новости за 27 февраля
- Два клуба УПЛ интересуются вингером Шахтера U-19
- Это незаконно. Чисора раскритиковал бой Паркера и Баколе
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Новичок Полесья: Мне было очень тяжело. Это мой первый трансфер: новая страна, все новое