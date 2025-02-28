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Баколе дал прогноз на теоретический поединок Паркер-Дюбуа

Бокс
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Баколе дал прогноз на теоретический поединок Паркер-Дюбуа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Конголезский супертяж Мартин Баколе дал свой прогноз на возможный поединок между Джозефом Паркером и чемпионом по версии IBF Даниелем Дюбуа.

"Я бы выбрал Джозефа Паркера через его движения и боксерский ум. Его неуловимость. Даниэль Дюбуа, мы видели его в бою против Усика. Он тогда сражался с парнем, который много двигается.

В нашем поединке Паркеру пришлось немного сложнее, потому что он встретился с хорошо двигающимся соперником, а готовился под Даниэля. Я определенно не Дюбуа. Я гораздо жестче.

Так что я предпочитаю Паркера в бою с Дюбуа. Я всегда придерживался такого мнения" – сказал Баколе.

Напомним, что Чисора знает, кто станет следующим соперником Дюбуа.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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