Баколе дал прогноз на теоретический поединок Паркер-Дюбуа

Конголезский супертяж Мартин Баколе дал свой прогноз на возможный поединок между Джозефом Паркером и чемпионом по версии IBF Даниелем Дюбуа.

"Я бы выбрал Джозефа Паркера через его движения и боксерский ум. Его неуловимость. Даниэль Дюбуа, мы видели его в бою против Усика. Он тогда сражался с парнем, который много двигается.

В нашем поединке Паркеру пришлось немного сложнее, потому что он встретился с хорошо двигающимся соперником, а готовился под Даниэля. Я определенно не Дюбуа. Я гораздо жестче.

Так что я предпочитаю Паркера в бою с Дюбуа. Я всегда придерживался такого мнения" – сказал Баколе.