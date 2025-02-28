Экс-соперник Усика рассказал об изломе в жизни Джошуа

Латвийский боксер Майрис Бриедис рассказал, почему считает сломанной жизнь британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Джошуа на самом деле сейчас, по-моему, сломан, потому что мне показалось, чуть-чуть он… Я знаю, он вообще никогда, по моему мнению, не употреблял алкоголя. Сейчас уже начал употреблять, на мой взгляд, алкоголь публично. Пошатывался. Насколько я знаю по своему опыту в полиции, он был под каким-то действием алкоголя, возможно или чего-то другого, потому что покачивался, бросал удары, когда нужно было разговаривать в камеру" – сказал Майрис.