Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-соперник Усика рассказал об изломе в жизни Джошуа
Возможно, он прав
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийский боксер Майрис Бриедис рассказал, почему считает сломанной жизнь британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).
"Джошуа на самом деле сейчас, по-моему, сломан, потому что мне показалось, чуть-чуть он… Я знаю, он вообще никогда, по моему мнению, не употреблял алкоголя. Сейчас уже начал употреблять, на мой взгляд, алкоголь публично. Пошатывался. Насколько я знаю по своему опыту в полиции, он был под каким-то действием алкоголя, возможно или чего-то другого, потому что покачивался, бросал удары, когда нужно было разговаривать в камеру" – сказал Майрис.
Напомним, ранее Баколе
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Премьер Британии заявил о готовности отправить войска и авиацию в Украину
- Отец Дюбуа рассказал, почему британец не вышел на последний поединок
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Два игрока Ворсклы не сыграют против Динамо