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Экс-соперник Усика рассказал об изломе в жизни Джошуа

Бокс
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Возможно, он прав

Экс-соперник Усика рассказал об изломе в жизни Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Латвийский боксер Майрис Бриедис рассказал, почему считает сломанной жизнь британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Джошуа на самом деле сейчас, по-моему, сломан, потому что мне показалось, чуть-чуть он… Я знаю, он вообще никогда, по моему мнению, не употреблял алкоголя. Сейчас уже начал употреблять, на мой взгляд, алкоголь публично. Пошатывался. Насколько я знаю по своему опыту в полиции, он был под каким-то действием алкоголя, возможно или чего-то другого, потому что покачивался, бросал удары, когда нужно было разговаривать в камеру" – сказал Майрис.

Напомним, ранее Баколе дал прогноз на теоретический поединок Паркер-Дюбуа.

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Источник:
vringe.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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