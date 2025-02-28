Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Гвоздик: Мне хочется драться с лучшими
Боксер назвал желаемого соперника
MarvNation Promotions
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) рассказал, с кем хотел бы провести поединок.
"Мне хочется драться с лучшими. Это Бивол, Бетербиев, но они, видимо, недоступны, поскольку готовятся к третьему бою. Бенавидес, Моррелл — самые большие имена. Теперь Каллум Смит стал чемпионом. Это бой мечты, я бы хотел его устроить.
Я готов провести перед этим несколько разминочных боев, или сразу выйти на Смита. Это просто идеально. Я открыт к любым вызовам", — сказал Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.
Напомним, в последнем поединке Александр Гвоздик проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.
Популярное сейчас
- Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
- Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев
- Жена Усика показала поклонникам невероятные фото из Испании
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ