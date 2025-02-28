Александр Гвоздик: Мне хочется драться с лучшими

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) рассказал, с кем хотел бы провести поединок.

"Мне хочется драться с лучшими. Это Бивол, Бетербиев, но они, видимо, недоступны, поскольку готовятся к третьему бою. Бенавидес, Моррелл — самые большие имена. Теперь Каллум Смит стал чемпионом. Это бой мечты, я бы хотел его устроить.

Я готов провести перед этим несколько разминочных боев, или сразу выйти на Смита. Это просто идеально. Я открыт к любым вызовам", — сказал Гвоздик в интервью Мануку Акопяну.

Напомним, в последнем поединке Александр Гвоздик проиграл Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.