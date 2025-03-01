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Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
Надеемся, президент его забрал
Фото: Getty Images
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) рассказал, какой пояс президент Украины Владимир Зеленский привез в США.
– Саша, ты здесь, а твой пояс где-нибудь в Вашингтоне, что это такое?
– Я не знаю. Мои пояса все у меня дома.
– А чей пояс подарил Зеленскому Трампу?
– Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу, – сказал Усик.
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