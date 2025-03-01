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Экс-соперник Беринчика вызвал на поединок Ломаченко

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Экс-соперник Беринчика вызвал на поединок Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира в легком весе по версии WBO Кейшон Дэвис (13-0; 9 КО) рассказал, что не прочь выйти на ринг против чемпиона по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Прежде чем уйти на пенсию, Джервонта должен подраться со мной или Шакуром. Однако не удивляйтесь, если я отправлю его в нокаут, потому что он слишком мал. Беринчика никто не мог остановить. Мы сражались после его величайшей победы в карьере.

Я бы с удовольствием подрался с Ломаченко. Это очень легко организовать, он также находится в Top Rank. Шакур? Никогда, никакие деньги меня не заставят с ним боксировать" – сказал Кейшон.

Напомним, ранее Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США.

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Василий Ломаченко Денис Беринчик
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Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Андрей Хижняк
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