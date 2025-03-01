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Фьюри похвалил Трампа за ссору с Зеленским

Бокс

Мальчик обиделся на украинцев

Фьюри похвалил Трампа за ссору с Зеленским

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тайсон Фьюри похвалил президента США Дональда Трампа за ссору с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующий пост "цыган" разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Давай, Трамп, разберись с этим, малыш. Вива Трамп. Останови войну. Трамп = мир в мире" – написал Фьюри.

Напомним, ранее самые известные украинские теннисисты поддержали нашу страну после скандала в США.

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Комментарии
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Djon (Україна)
01.03.2025 в 17:49
багато по голові отримував, вот й пише дурню
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3
0
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Комментарии 1
avatar
Djon (Україна)
01.03.2025 в 17:49
багато по голові отримував, вот й пише дурню
Ответить
3
0

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