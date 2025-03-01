Фьюри похвалил Трампа за ссору с Зеленским

Бывший британский супертяж Тайсон Фьюри похвалил президента США Дональда Трампа за ссору с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующий пост "цыган" разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Давай, Трамп, разберись с этим, малыш. Вива Трамп. Останови войну. Трамп = мир в мире" – написал Фьюри.