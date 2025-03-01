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Отец Дюбуа уверен в следующем поединке против Усика

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Мы не против

Отец Дюбуа уверен в следующем поединке против Усика

Фото: Getty Images

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Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Стэнли Дюбуа уверен, что его сын свой следующий поединок проведет против украинского чемпиона Александра Усика (23-0; 14 КО).

"Следующий бой – с Усиком. Это конечно разочаровывает по поводу боя с Паркером, но он не мог боксировать из-за инфекции. Усик – это тот, за кем мы идем следующим.

Неделя перед боем шла хорошо, пока он не заболел. Все было идеально, а потом он начал чувствовать себя плохо за несколько дней до боя.

У него был вирус, набухшие гланды и инфекция ушей, поэтому врач сказал: "Я бы не дрался на твоем месте", и добавил: "Ты можешь боксировать, но после трех раундов ощутишь последствия".

Он имел такие проблемы раньше, опухшие железы, вирусные инфекции, это длится уже около восьми лет, и обычно они длятся три-четыре дня, но затем он чувствует себя хорошо. Сейчас это просто произошло в неподходящий момент – за два дня до боя. Очевидно, это было большим разочарованием, как для него, так и для нас" – сказал Стэнли.

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Источник:
ringmagazine
Опубликовал: Андрей Хижняк
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